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Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı

Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı

03 Mart 2019 Pazar 12:21
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı

Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’ta, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin şehrinde terör faaliyeti yürütülen askeri harekâtı protesto gösterisine katılan Suriyeli zanlı Mohammad Ali, KKTC’de tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, 2018 Ocak ayı içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Lefkoşa’ da, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin şehrinde terör faaliyeti yürüten PYD(Demokratik Birlik Partisi) ve bunun sözde silahlı örgütü YPG (Halk Koruma Birlikleri’nin yürüttüğü terör faaliyetlerinin sonlandırılması için yapılan askeri harekâtı protesto etmek amacıyla gösteriye katılan zanlı Mohammad Ali’nin konu gösteri esnasında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Yasadışı Cemiyet olarak ilan edilen YPG’nin (Halk Koruma Birlikleri) sözde bayrağını taşıyarak, Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik ve Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı ve Propaganda Niteliğinde Yayınlar bulundurma suçunu işlediğini anlatt. Kavan, zanlı Mohammad Ali’nin 2 Mart’ta Mağusa Akyar Kara Giriş Çıkış kapısında Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçmek istediği esnada tespit edilerek, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen mahkeme emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Kavan, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini ve konu suç ile ilgili KKTC’de bağlantılı şahısların olup olmadığının araştırılacağını söyledi. Zanlının, işlemiş olduğu suçların KKTC’nin Anayasal düzenine aykırı suçlar kapsamında olduğunu belirten Kavan, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının üç gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede konuşan zanlı Mohammad Ali, polise her şeyi söyleyip, yardımcı olduğunu söyledi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohammad AliTerör Faaliyeti
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