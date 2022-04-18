Güneşköy’de yangın

17.04.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Güneşköy’de, su tesisleri bölgesinde bulunan bir narenciye bahçesinin üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattının rüzgarın etkisiyle koparak, çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, 2 dönümlük arazi içerisindeki sulama borusu, damlama hortumları ve kuru otlar tamamen, 15 adet narenciye fidanı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.