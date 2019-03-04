Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet meselesi ile ilgili tutuklanan Mustafa Halil Selek, Süleyman Durmuş ve Hakan Güneş’in ardından Hasan Güneş’te yakalandı. Dört zanlıdan Mustafa Halil Selek ile Süleyman Durmuş teminat, Hasan Güneş, Hakan Güneş kardeşler ise tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis, operasyonun 25 Şubat tarihinde Mustafa Çağatay sokakta bulunan bir apartman dairesine gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, daireye yapılan baskında yasa dışı bahis oynatıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Polis, yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan11 bilgisayar, 529 bankamatik kartı, 31 cep telefonu, 254 sim kart ve 4 adet flash diskin kanıt olarak alındığını açıkladı. Polis, ele geçirilen telefonların yasadışı bahisten elde edilen paraların internet bankacılığı vasıtasıyla sisteme sokulabilmesi için kullanıldığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Hakan Güneş’in de tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’deki evinde tespit edilerek tutuklanan Hakan Güneş’in ikametgâhında yapılan aramada, 6 adet sim kart, 1 adet hard disk ve “Madrid Bet” adına hazırlanmış 2 adet kartvizitin yanı sıra zanlının kardeşi adına hazırlanmış 1 adet sahte TC nüfus cüzdanı ile 1 adet sahte TC sürüş ehliyeti ele geçirildiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Hakan Güneş’in operasyondan kısa bir süre sonra formatlanması amacıyla bilgisayar servisine verdiği 2 adet laptop bilgisayar da söz konusu serviste tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili aranan şahıs olan Hasan Güneş’in de 2 Mart 2019 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde asıl patronun kendisi olduğunu, evde bulunan sahte belgelerin de kendisinin hazırlattığını söylediğini aktardı. Polis, mesele ile ilgili tutuklanan Mustafa Halil Selek ile Süleyman Durmuş hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ikisi de üniversite öğrencisi zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Polis, zanlılar Hasan Güneş ile Hakan Güneş hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, mesele ile bağlantılı 3 kişi daha arandığını ifade ederek, 4 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, Hakan Güneş ile Hasan Güneş’in 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mustafa Halil Selek ile Süleyman Durmuş ise yurt dışına çıkış yasağı ve her biri için 2’şer kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.