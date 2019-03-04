Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104193
ALTIN
222.536
DOLAR
5.3718
STERLİN
7.0831
EURO
6.0823
Dursun tutuksuz yargılanacak
DURSUN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yoldan çıktı elektrik direğine vurarak durabildi
TRAFİK KAZASI
Taşkıran tutuksuz yargılanacak
TAŞKIRAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak
GÜNEŞ'LER 4 GÜN DAHA TUTUKLU...
banner282

Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak

Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak

04 Mart 2019 Pazartesi 17:42
Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak

Güneş'ler 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet meselesi ile ilgili tutuklanan Mustafa Halil Selek, Süleyman Durmuş ve Hakan Güneş’in ardından Hasan Güneş’te yakalandı. Dört zanlıdan Mustafa Halil Selek ile Süleyman Durmuş teminat, Hasan Güneş, Hakan Güneş kardeşler ise tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis, operasyonun 25 Şubat tarihinde Mustafa Çağatay sokakta bulunan bir apartman dairesine gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, daireye yapılan baskında yasa dışı bahis oynatıldığını tespit ettiklerini ifade etti. Polis, yasa dışı bahis oynatılmasında kullanılan11 bilgisayar, 529 bankamatik kartı, 31 cep telefonu, 254 sim kart ve 4 adet flash diskin kanıt olarak alındığını açıkladı. Polis, ele geçirilen telefonların yasadışı bahisten elde edilen paraların internet bankacılığı vasıtasıyla sisteme sokulabilmesi için kullanıldığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Hakan Güneş’in de tutuklandığını söyledi. Polis, Girne’deki evinde tespit edilerek tutuklanan Hakan Güneş’in ikametgâhında yapılan aramada, 6 adet sim kart, 1 adet hard disk ve “Madrid Bet” adına hazırlanmış 2 adet kartvizitin yanı sıra zanlının kardeşi adına hazırlanmış 1 adet sahte TC nüfus cüzdanı ile 1 adet sahte TC sürüş ehliyeti ele geçirildiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Hakan Güneş’in operasyondan kısa bir süre sonra formatlanması amacıyla bilgisayar servisine verdiği 2 adet laptop bilgisayar da söz konusu serviste tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili aranan şahıs olan Hasan Güneş’in de 2 Mart 2019 tarihinde polise gelerek teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde asıl patronun kendisi olduğunu, evde bulunan sahte belgelerin de kendisinin hazırlattığını söylediğini aktardı. Polis, mesele ile ilgili tutuklanan Mustafa Halil Selek ile Süleyman Durmuş hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ikisi de üniversite öğrencisi zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Polis, zanlılar Hasan Güneş ile Hakan Güneş hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, mesele ile bağlantılı 3 kişi daha arandığını ifade ederek, 4 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, Hakan Güneş ile Hasan Güneş’in 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mustafa Halil Selek ile Süleyman Durmuş ise yurt dışına çıkış yasağı ve her biri için 2’şer kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Halil SelekSüleyman Durmuş Hakan GüneşSanal Bet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dursun tutuksuz yargılanacak
Dursun tutuksuz yargılanacak
Taşkıran tutuksuz yargılanacak
Taşkıran tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Eşini dövüp, öldürmekle tehdit etti
Eşini dövüp, öldürmekle tehdit etti
Öğrenci değil trafik canavarı
Öğrenci değil trafik canavarı
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
Karayev 9 adet su motoru çalmış
Karayev 9 adet su motoru çalmış
İşyerinin parasını çaldı!
İşyerinin parasını çaldı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim