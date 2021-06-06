Güneş Deniz mahkeme huzuruna çıkarıldı

(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı. Çamlıbelli huzurda bulunan zanlı Güneş Deniz’in “Hayvanlarla Cinsi Münasebet ve Sarhoşluk” meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis 6 Haziran 2021 tarihinde saat 07.10 raddelerinde Girne’de Girne Belediyesine ait Baldöken Otoparkı içerisinde meydana geldiğini ve görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığını belirtti. Polis memeuru Kader Çamlıbelli tutuklandığını ve 225 mlgr alkollü içki tesiri altında olup, siyah beyaz renk sokak köpeği ile cinsi münasebette bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis olayın henüz yeni vuku bulduğunu zanlının ifadesinin yanında görgü tanıklarınında ifadelerinin alınacağını ayrıca kamera görüntülerininde inceleneceğini belirterek zanlının soruşturma makslatı ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı alkollü idimhatırlamıyorum, benimle birlikte bir kişi daha vardı o kaçtı dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.