Gümrüksüz mal ithali ve tasarrufu

06.08.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapan S.T.(E-59)’nin kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada gümrüğe beyana edilmemiş 20 adet tavuk suyu, 21 adet et suyu, 420 adet yemek malzemesi, 80 adet kutu balığı, 20 adet kurutulmuş balık , 24 adet el kremi, 3 adet saç kremi ve muhtelif yemek malzemeleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.