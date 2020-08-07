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Gümrüksüz mal ithali ve tasarrufu

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı..

07 Ağustos 2020 Cuma 11:00
Gümrüksüz mal ithali ve tasarrufu
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06.08.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapan S.T.(E-59)’nin kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada gümrüğe beyana edilmemiş  20 adet tavuk suyu, 21 adet  et suyu, 420 adet yemek malzemesi, 80 adet kutu balığı, 20 adet kurutulmuş balık , 24 adet el kremi, 3 adet  saç kremi ve muhtelif yemek malzemeleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Metehan Sınır KapısıGümrüksüz Mal Ithali
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