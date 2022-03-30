Gümrüksüz etlerle Güney'den Kuzey'e geçmeye çalıştı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Metehan Sınır Kapısı’nda meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Altan Karakuş bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, zanlı Altan Karakuş’un “Gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Şener, zanlının 26 Mart 2022 tarihinde, saat 19.35 raddelerinde, Metehan Sınır Kapısı’nda, yönetiminde bulunan NA 872 plakalı aracı ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak istediğini belirterek, bu esnada giriş çıkış işlemlerinde problem yaşanmasından dolayı giriş kabininde görevli sivil hizmet görevlisi tarafından zanlının, aracını karakol kabini önüne çekmesi yönünde uyarıldığını kaydetti. Zanlının söz konusu yerde durmayıp aracıyla giriş kapısının ilerisinde bulunan toprak alana kadar gidip durduğunu ve yaya olarak giriş kabinine geldiğini dile getiren Şener, zanlıya aracının aranacağının bildirilmesinin ardından aracın yanına gidildiğini ancak zanlının aracını açmayıp kontrolün yapılmasına engel olduğunu ifade etti. Şener, zanlının “Aracı açamam, yanarım!” dediği sırada gümrük memurunun fener ile aracın içini kontrol ettiğini ve yapılan kontrolde aracın ön sol yolcu koltuğu ile arka koltuğu üzerinde poşetlerin tespit edildiğine işaret ederek, açık olan bir poşetin içerisinde ise et olduğunun anlaşıldığını anlattı. Zanlının söz konusu etleri gümrüğe bildirmeden aracına binerek olay yerinden kaçtığına dikkat çeken Şener, yaklaşık yarım saat sonra ise tekrar Metehan Giriş Kapısı’na geldiğini ancak araçta yapılan kontrolde poşetlerin bulunmadığının tespit edildiğini söyledi. Şener, zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak yürütülen soruşturma kapsamında aracında poşet olmadığı beyanında bulunduğunu belirterek, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını vurguladı. Zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiği söyleyen Şener, aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.