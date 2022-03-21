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Gümrüğe tabi etmedi

Karaoğlanoğlu'nda yapılan aramada tasarrufunda gümrüğe tabi edilmemiş içkiler bulunan zanlı Fatih Baydemir tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:26
Gümrüğe tabi etmedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Karaoğlanoğlu'nda yapılan aramada tasarrufunda gümrüğe tabi edilmemiş içkiler bulunan zanlı Fatih Baydemir tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ 19 Mart 2022 tarihinde saat 17:30 raddelerinde, Karaoğlanoğlu’nda, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Girne’de sakın zanlı Fatih BAYDEMİR’in (E-65, TC) yapmakta olduğu Ironfree Trading LTD. (Club Switch) isimli işletme içerisinde huzurda yapılan kontrollerde; dolu vaziyette 21 adet 75 cl. Belaire Rose marka içki, 5 adet 75 cl. Belaire Luxe marka içki, 4 adet 75 cl. Armand de Brignac marka içki ile boş vaziyette 11 adet 75 cl. Belaire Rose marka içki ve 1 adet 75 cl. Belaire Rare Luxe marka içkinin gümrüksüz olarak muhafaza edildiği tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis bahse konu içkilerin emare olarak zapt edildiğini ve Zanlı  Fatih BAYDEMİR derdest emri gereği tutuklanmıştır dışını mahkemeye aktardı. Polis memuru Taluğ mesele işe ilgili olarak şoruşturmanın yeni başladığını zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emare olarak alınan içkilerin ülkeye nasıl girdiğinin araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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