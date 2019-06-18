Güler 3 gün tutklu

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Rutin kontroller sonucu KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen Emrah Güler tespit edilerek yakalandı. Zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde 20.00 01.30 saatleri arasında, polis tarafından yapılan rutin kontroller sonucu KKTC’de ikamet izinsiz ikamet kaldığının tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının Aralık 2018 tarihinden beridir ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.
Zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.
Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.