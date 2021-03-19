banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Great Chenemarho Eze 3 gün poliste tutuklu kalacak

Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Mart 2021 Cuma 15:50
Great Chenemarho Eze 3 gün poliste tutuklu kalacak
banner337

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Tunceli olguları aktardı. Tunceli, 17 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne gelen şikâyette 5 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Danimarka ve Türkiye’de faaliyet gösteren iki işletme arasında mobilya alışverişi karşılığında ödeme için iki işletme arasındaki yapılan mail yazışmalarının Bilişim Sistemlerine müdahale edilerek hacklendiğini belirterek, böylece hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun KKTC’de faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini kaydetti.

banner341
Polis, paranın söz konusu hesaptan daha sonra nakit olarak çekildiğinin tespit edildiğini dile getirerek, paraların Girne’de ikamet eden Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze isimli zanlıya teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti.

Zanlının 19 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi.

Polis, serbest kalması durumunda tahkikat olumsuz yönde etki edebileceğini göz önünde bulundurarak zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Great Chenemarho EzeSiber Suç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlılarının tutukluluğu 4 gün uzatıldı
Uyuşturucu zanlılarının tutukluluğu 4 gün uzatıldı
Joel Rılwan Kasumu 3 gün poliste tutuklu kalacak
Joel Rılwan Kasumu 3 gün poliste tutuklu kalacak
7 kişi hakkında yasal işlem!
7 kişi hakkında yasal işlem!
Gazimağusa'da darp!
Gazimağusa'da darp!
Gönyeli'de uyuşturucu!
Gönyeli'de uyuşturucu!
Ramazan Eryılmaz'a otopsi yapıldı
Ramazan Eryılmaz'a otopsi yapıldı
Ahmet Akkuş aleyhindeki dava karara bağlandı
Ahmet Akkuş aleyhindeki dava karara bağlandı
2 kişiye yasal işlem!
2 kişiye yasal işlem!
İskele'de uyuşturucu
İskele'de uyuşturucu
Gazimağusa'da ani ölüm
Gazimağusa'da ani ölüm

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim