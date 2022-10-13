banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da kundaklama
Lefkoşa'da kundaklama
Maaş artışı için protokol imzalandı!
Maaş artışı için protokol imzalandı!
Kurşunlama olayı ile ilgili 2 kişi tutuklandı
Kurşunlama olayı ile ilgili 2...
Narkotikten kokain operasyonu...
Narkotikten kokain operasyonu...
Başbakanlık önündeki kara tabut!
Başbakanlık önündeki kara tabut!
banner404

GPS kayıtları emare olarak sunuldu

ikisi kiralık biri taksi aracın GPS kayıtları

13 Ekim 2022 Perşembe 07:47
GPS kayıtları emare olarak sunuldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet teknik tanık Mustafa Pit’i mahkemeye dinletti.  Pit, duruşmada silahlı saldırı olayında kullanılan ikisi kiralık biri taksi aracın GPS kayıtlarını mahkemeye emare olarak sundu.

Kısa süren duruşmanın ardından dava bugüne ertelendi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
KAPTANOĞLU TEMİNATA BAĞLANDI
KAPTANOĞLU TEMİNATA BAĞLANDI
ÜRCAN 6 BUCUK YIL HAPİS YATACAK
ÜRCAN 6 BUCUK YIL HAPİS YATACAK
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Okul yerine cezaevine gitti
Okul yerine cezaevine gitti
Doktorlar konuştu
Doktorlar konuştu
Hassan 2 yıl hapis yatacak
Hassan 2 yıl hapis yatacak
Kara Para soruşturması devam ediyor
Kara Para soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Avukat Kaptanoğlu tutuklandı
Avukat Kaptanoğlu tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim