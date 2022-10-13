GPS kayıtları emare olarak sunuldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.
İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet teknik tanık Mustafa Pit’i mahkemeye dinletti. Pit, duruşmada silahlı saldırı olayında kullanılan ikisi kiralık biri taksi aracın GPS kayıtlarını mahkemeye emare olarak sundu.
Kısa süren duruşmanın ardından dava bugüne ertelendi.