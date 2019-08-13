Gözlük kılıfı içerisinde uyuşturucu bulundu

12.08.2019 tarihinde saat 16:00 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir market içerisinde F.A.O.(E-24) ve S.C.A.(K-22) tarafından marketin kasasında unutulan gözlük kılıfı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede 4 adet içlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan foiller bulunarak emare olarak alınmıştır.

Ayni gün bahse konu şahısların kalmakta oldukları yurt odasında yapılan aramada yaklaşık 3gram 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.