Görev yaptığı alışveriş merkezinden aldığı eşyaları kasaya beyan etmedi tutuklandı

21.9.19 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde Güvenlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ok, alışveriş merkezinden aldığı toplam 45.63 TL değerinde muhtelif eşyayı bir poşet içerisine koyup dışarı çıkarması nedeniyle şikâyet üzerine tutuklandı.

Müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla zanlı bugün 22.9.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına şahadet veren polis memuru Mehmet Keleş, zanlının 21.9.19 tarihinde saat 23.30 sıralarında Gazimağusa’da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir alışveriş merkezinden 19.99 TL değerinde bir adet clear şampuan, 4.95 TL değerinde bir paket altılı yumurta ve 20.69 TL değerinde bir paket piliç kanadını poşete koyup alışveriş merkezinden çıkarmak suretiyle sirkat suçunu işlediğini aktardı.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten tahkikat memuru Keleş, zanlının parası olmadığı nedeniyle eşyaları aldığını itiraf ederek pişman olduğu yönünde beyanı olduğunu belirti. Mesele ile ilgili henüz 2 ifade aldığına değinen Keleş kamera görüntüleri yanında alınacak ifadelerin bulunduğuna değinerek zanlı aleyhine 3 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)