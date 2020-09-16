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Gönyeli’yi savaş alanına döndüren Halim, hakim karşısına çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan motor sürücüsü Halim Yıldız tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:44
Gönyeli’yi savaş alanına döndüren Halim, hakim karşısına çıktı
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Evrim MEHMET

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan motor sürücüsü Halim Yıldız tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu, olguları aktardı. Polis, 15.09. 2020 tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde Halim Yıldız’ın (E-25) yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yaya geçidinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal Erkan(K-21) ve Emel Al Enezı̇ (K-20) 'ye çarptığını belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Genel Cerrahi, Zelal Erkan’ın ise Ortopedi Servisi’nde müşahede altında olduğunu söyledi. Polis, kamera görüntülerinin incelenmesi ve ifadelerin alınması gerektiğini belirterek, 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Halim Yıldız
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