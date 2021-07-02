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Gönyeli’deki ölüm ve uyuşturucu meselesindeki zanlı cezaevine gönderildi

Gönyeli’de meydana gelen yüksekten düşerek ölme ve 1 kilo 410 gram uyuşturucu meseleleriyle bağlantılı olarak tutuklanan zanlı Eren İşlek bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 15:32
Gönyeli’deki ölüm ve uyuşturucu meselesindeki zanlı cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen yüksekten düşerek ölme ve 1 kilo 410 gram uyuşturucu meseleleriyle bağlantılı olarak tutuklanan zanlı Eren İşlek bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 24 Haziran 2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde zanlı Eren İşlek’in Gönyeli’de ikamet etmekte olduğu apartmanın çatı katından ev arkadaşı Hakan Yalçın’ın düştüğünü anlattı. Polis, zanlı Eren İşlek’in arabasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdüğünü ancak tasarruflarındaki uyuşturucudan  ötürü korkup, arkadaşı Hasan Yalçın’ın istemi üzerine tekrar Gönyeli’deki ikametgaha götürdüğünü anlattı. Polis, Hakan Yalçın’ın ikametgahta fenalaşması üzerine zanlı Eren İşlek’in 112 Acil Servisi aradığını ve Hakan Yalçın’ın devlet hastanesine götürülürken vefat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının müştekiyi saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını anlattı. Polis, zanlının evinde huzurunda yapılan aramada üzerinde kan lekeleri olan 12 büyük paket sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, evde salondaki halının üzerinde kan lekeleri olduğunu ve emare alındığını söyledi. Polis, 24.06.2021 tarihinde zanlının müteveffa ile birlikte Haspolat’ta 1 kilo 410 gram olarak aldıklarını, Haspolat - Lefkoşa ve Alayköy güzergâhında iki paket yani 176 gram uyuşturucuyu bıraktıklarını belirtti. Polis, zanlının suçlarını itiraf edip, ifade verdiğini devriye gezen polisin operasyon yapacağından korkarak, evdeki uyuşturucuları kaçırmak isterken, Hakan Yalçın’ın 6 metre 91 santim yüksekten düşüp yaralandığını anlattığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde, meselede uyuşturucuları kendisi ve Hakan Yalçın’a temin eden ve yurtdışında yaşayan yabancı uyruklu S.C isimli kişinin, uyuşturucularla yakalanmaları durumunda kendilerini öldüreceğinden korkup, paniğe kapıldıklarını itiraf ettiğini aktardı.

Polis, zanlının KKTC’de yasal statüsü olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanmaktan kaçabileceğine değinip, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eren IşlekUyuşturucuölüm
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