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Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu

1 kişi tutuklandı

Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu

1 kişi tutuklandı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu

02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de M. A.’nın (E-26) ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 03.08.2019 14:52
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