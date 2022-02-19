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Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Lefkoşa, 19 Şubat 22 : Karşıyaka’daki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren William Wodson’un (E-78) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 12:30
Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Gönyeli’de, Reşat Karakaş (E-23), yönetimindeki SZ 954 plakalı motosiklet ile yolda seyrettiği sırada kavşakta durmayıp dikkatsizce yola çıktı ve Şifa Kofalı (K-48) yönetimindeki LN 639 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan SZ 954 plakalı motosiklet sürücüsü Reşat Karakaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından elmacık kemiği ve sağ dizinde kırık teşhisi nedeni ile cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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GİRNE’DE HIRSIZLIK

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden S.Ç.’nin (E-20), market içerisinde satışa sunulan bin 700 TL değerindeki bir adet alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 19.02.2022 13:48
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