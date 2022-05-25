banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Atun: Protokolü çarpıtan halka kötülük yapar
Atun: Protokolü çarpıtan halka kötülük...
Devlet Üretme Çiftlikleri ihtiyaç fazlası biçerdöver arpa saplarının satılacağını duyurdu
Devlet Üretme Çiftlikleri ihtiyaç fazlası...
İşyerlerinin faaliyetine ara verilen süre, mayıs sonu itibarıyla prim günü sayılmayacak
İşyerlerinin faaliyetine ara verilen süre,...
Al muhalefeti, vur hükümete…
Al muhalefeti, vur hükümete…
"Halının altına itilen sorunlarla yüz yüzeyiz"
"Halının altına itilen sorunlarla yüz...
banner404
Flaş Haber
Meclis’te gerginlik
Kapat

Gönyeli’de inşaattan demir teleskop çalmakla suçlanıyorlar

Gönyeli'de meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlılar Mehmet Sercan Öztırak ve Soner Geçit mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:23
Gönyeli’de inşaattan demir teleskop çalmakla suçlanıyorlar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Gönyeli'de meydana gelen hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini suçlarından tutuklanan zanlılar Mehmet Sercan Öztırak ve Soner Geçit mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı. Sensev huzurda bulunan zanlılar Mehmet Sercan Öztırak ve Soner Geçit’in 21 Mayıs 2022 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Gönyeli'de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde, Gönyeli' de yarım inşaat içerisinde bulunan toplam değerleri 12.000 TL olan 15 adet 4m'lik plaka demir teleskopları sirkat edip ayni gün saat 09.40 raddelerinde Haspolat' ta faaliyet gösteren As Buzu isimli hurda işletmesine giden her iki zanlı da sirkat etmiş oldukları toplam değerleri 12.000 TL olan 15 adet 4m'lik plaka demir teleskopları sahte davranışla bahse konu işletmeye hurda olarak 630 TL karşılığında satmak suretiyle sahte davranışla para temin suçunu işlediklerini söyledi. Polis ayni gün bahse konu demir teleskoplar emare olarak tespit edilerek zapt edildiğini ve temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını yapılan sorgularında zanlı Mehmet Sercan Öztırak yapmış olduğu sözlü beyanında konu demirleri Soner Geçit ile aldıklarını ve sattıklarını kabul ederek mevcut 630 TL'den 160 TL zanlı Geçit’e verdiği ve kendisine 470 TL bıraktığı bilahare bu paralardan tasarrufunda 400 TL emare olarak zapt edilerek kalan 70 bir markette harcadığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, zanlı 1’in 50 bin TL zanlı 2’nin ise 100 bin TL’lik kefil kefaleti ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevi'ne gönderildiler!
Cezaevi'ne gönderildiler!
Sahte PCR testiyle yakalandılar!
Sahte PCR testiyle yakalandılar!
Ülkede kaçak yaşıyordu
Ülkede kaçak yaşıyordu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucuya Geçit Yok!
Uyuşturucuya Geçit Yok!
Emlakçılık Adı Altında Dolandırıcılık Yaptı
Emlakçılık Adı Altında Dolandırıcılık Yaptı
Ölümlü Kazanın Kararı Açıklandı
Ölümlü Kazanın Kararı Açıklandı
Girne’de ev yangını
Girne’de ev yangını
Çukurova’da hırsızlık yapan iş yeri çalışanı tutuklandı
Çukurova’da hırsızlık yapan iş yeri çalışanı tutuklandı
Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim