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Gönyeli’de ev yangını

İki kişi hastaneye kaldırıldı.

Gönyeli’de ev yangını

İki kişi hastaneye kaldırıldı.

24 Mart 2019 Pazar 11:30
Gönyeli’de ev yangını

24.03.2019 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Gönyeli’de Şht Yüksel Dereli Sokak Levent Apt 60. Blok, Daire:1’de Gülnur BİNGÖL’ün kalmakta olduğu dairenin yatak odası içerisinde, faal durumdaki elektrikli sobanın battaniyeye temas etmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yatak odası içerisinde bulunan eşyalar yanarak, diğer odalar ve eşyalar ise çıkan isten dolayı zarar görmüştür.

Yangında, ikametgah içerisinde bulunan Fatma KUVETLİ (K-25) vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yanması, Gülnur BİNGÖL (K-25) ise dumandan etkilenmesi sonucu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir. 

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