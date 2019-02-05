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Gönyeli ve Lefkoşa’da uyuşturucu
GÖNYELİ VE LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
5 genç uyuşturucuyla yakalandı
5 GENÇ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
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Gönyeli ve Lefkoşa’da uyuşturucu

5 genç tutuklandı

Gönyeli ve Lefkoşa’da uyuşturucu

5 genç tutuklandı

05 Şubat 2019 Salı 12:47
Gönyeli ve Lefkoşa’da uyuşturucu

04.02.2019 tarihinde, 14:30-15:30 saatleri arasında, Gönyeli’de B.G.Ç.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan toplam 7 adet elle sarılmış sigara izmariti ile bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    
 

04.02.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da B.K.(E-20)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahında polis tarafından yapılan aramada toplam 16 gram ağırlığında sentetik canabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan N.B. (E-22), M.A. (E-24) ve M.Ç. (E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam eder.

Son Güncelleme: 05.02.2019 13:55
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuLefkoşaGönyeli
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