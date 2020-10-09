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Gönyeli'deki uyuşturucu olayı zanlılarından biri serbest bırakıldı

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Halima Diya Ajikobi’nin bağı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.

09 Ekim 2020 Cuma 15:32
Gönyeli'deki uyuşturucu olayı zanlılarından biri serbest bırakıldı
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı 1 Oluwasegun Samuel Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4 Ifeanyı Vıncent Onyema’nın Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 6.10. 2020 tarihinde Gönyeli’de ikamet ettiği apartmanda zanlılar 1 ve 2’nin kaldığı dairede mahkeme emriyle yapılan aramada zanlı 1’in yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 2’nin pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

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Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300 Euro karşılığında aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 1, 2, 4’ün gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 5 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli UyuşturucuOluwasegun Samuel AmuleyaInnocent Onyemauche NwokenkwoMoses OnwubıkoIfeanyı Vıncent Onyema
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