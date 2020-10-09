Gönyeli'deki uyuşturucu olayı zanlılarından biri serbest bırakıldı

Gönyeli’de meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko ve Ifeanyı Vıncent Onyema mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Halima Diya Ajikobi’nin bağı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.