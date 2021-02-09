banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kime inanacağız şaşırdık artık!
Kime inanacağız şaşırdık artık!
İş dünyası iyi bir sınav veremiyor
İş dünyası iyi bir sınav...
Neyse ki dibe vurmadan yükselmek olmazmış
Neyse ki dibe vurmadan yükselmek...
Cephede gerçekten kaç doktor var?
Cephede gerçekten kaç doktor var?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 65 yeni vaka
Kapat

Gönyeli'deki şüpheli ölüm cinayet olabilir!

Gönyeli’de meydana gelen Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümle ilgili olarak 2 arkadaşı tutuklanarak mahkeme huzuruna getirildi.

09 Şubat 2021 Salı 14:37
Gönyeli'deki şüpheli ölüm cinayet olabilir!
banner337
banner391

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkım olayla ilgili bulguları aktardı.

Özalkım, 3 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ikametgahının yatak odasında vefat ettiğini belirterek, maktulün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını kaydetti.

Polis, maktulün üzerinde 6 Şubat 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tip Uzmanı Dr. İdris DENİZ tarafından otopsi yapıldığını belirtti.

banner341
Otopside maktulün kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun anlaşıldığını dile getiren Polis çavuşu Özalkım, ancak maktulün kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti.

Özalkım, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında maktulün babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi HASSANIN adlı zanlının telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğine işaret ederek, söz konusu konuşmada ikametgâhta Ahmad Mohammad Badee HAMAD adlı zanlının bulunduğu yönünde bir diyalog geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Mahkemeden temin edilen derdest emri gereği söz konusu zanlılar Amro Yehya Kamaledi HASSANIN ile Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığına dikkat çeken Özalkım, ayrıca olay günü ikametgâhta iki şahsın daha bulunduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Özalkım, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların telefonlarında incelemeler yapılacağını, aranmakta olan şahıslarla emarelerin söz konusu olduğunu ve maktulün kesin otopsi sonucunun beklendiğini vurgulayarak, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis haberleri
Polis haberleri
Piknik alanında tartıştığı kişiyi feci şekilde darp etti
Piknik alanında tartıştığı kişiyi feci şekilde darp etti
20 kişi hakkında yasal işlem
20 kişi hakkında yasal işlem
Elvis Nso Eyong'e 3 gün tutukluluk
Elvis Nso Eyong'e 3 gün tutukluluk
33 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
33 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Müstahdem tarafından hırsızlık
Müstahdem tarafından hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy'nin ölüm nedeni araştırılıyor
Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy'nin ölüm nedeni araştırılıyor
Korkunç cinayetin ayrıntıları araştırılıyor
Korkunç cinayetin ayrıntıları araştırılıyor
Evinde uyuşturucu bulundu!
Evinde uyuşturucu bulundu!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim