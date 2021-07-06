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Gönyeli'deki kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de meydana gelen vahim zarar suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı-1 Nasıru Shek Sherıff ve zanlı-2 Emleen Shatusıe Fredson mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 14:10
Gönyeli'deki kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, huzurda bulunan zanlı-1 Nasıru Shek Sherıff ve zanlı-2 Emleen Shatusıe Fredson’un Vahı̇m zarar suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 02.07.2021 tarı̇hı̇nde saat 12:45 raddelerı̇nde Lefkoşa Gönyelı̇ Otağ Sokak üzerı̇nde Lefkoşa'da sakı̇n Nasıru Shek Sherıff ve Emleen Shatsıu Fredson’un aynı yerde sakı̇n Hasan Hüseyı̇n Saçar ı̇le bı̇r kavgada yer aldıkları sırada adı edı̇lenı̇n sağ el serçe parmağının kırılmasına sebep olup vahı̇m bedensel zarara uğrattıklarını belirtti. Polis,  mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak zanlılar derdest emrı̇ gereğı̇ tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak hangi zanlının vahim zarar suçuna methaldar olduğunun tespı̇t edı̇lemediğini belirtti.

Polis, zanlı-1 Nasıru Shek Sherıff’in 49 gündür ikamet izinsiz olduğunu, zanlı-2 Emleen Shatusıe Fredson’un öğrenci statüsünde olduğunu söyledi.

Polis, zanlıların aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davaları görüşülünceğe değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı  Nasıru Shek Sherıff’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2 Emleen Shatusıe Fredson’un 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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