banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
83'ü yerel 106 pozitif vaka
83'ü yerel 106 pozitif vaka
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
banner376

Gönyeli'de ve Lefkoşa-Haspolat anayolu üzerinde uyuşturucu!

2 ayrı operasyonda 2 kişi tutuklandı..

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:43
Gönyeli'de ve Lefkoşa-Haspolat anayolu üzerinde uyuşturucu!

banner341
1) 30.07.2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Gönyelide, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yaya olarak bulunan S.K.(E-51)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 510 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın park halinde bulunan aracında yapılan aramada yaklaşık 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 285 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 2590TL ve 300 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.


2) 30.07.2021 tarihinde saat 20:30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 3 ayrı poşet içerisinde gizlenmiş şüpheli poşetleri almak için gelen B.H.P.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ve bahse konu poşetler içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
 

banner360
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuKktcNarkotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
3 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kasti hasar zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kasti hasar zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisten haberler..
Polisten haberler..
Yargıç teminat talebini kabul etti
Yargıç teminat talebini kabul etti
George Obinna Eze 3 gün poliste tutuklu kalacak
George Obinna Eze 3 gün poliste tutuklu kalacak
Yargıç teminat talebini kabul etmedi!
Yargıç teminat talebini kabul etmedi!
Alacak verecek kavgasının sonu kötü bitti
Alacak verecek kavgasının sonu kötü bitti
Polisten haberler..
Polisten haberler..

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim