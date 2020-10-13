Gönyeli'de uyuşturucu

12.10.2020 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de S.I.(E-38)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.