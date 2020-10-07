Gönyeli'de uyuşturucu

Akabinde mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma neticesinde meselede bağlantısı olduğu tespit edilen I.V.O.(E-27) Girne'de tespit edilerek polis tarafından üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.O.N.(E-27) tutuklanmış olup;soruşturma devam etmektedir.
07 Ekim 2020 Çarşamba 11:12
06.10.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gönyeli’de O.S.A.(E-28), I.O.N.(E-36) ve H.D.A.(K-36)’nin kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır.