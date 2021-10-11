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Gönyeli'de meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Gönyeli’de meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İlham Kharbouchı, Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:37
Gönyeli'de meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İlham Kharbouchı, Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 İlham Kharbouchı (K-24), zanlı 2 Yasin Sarhan (E-22) ve zanlı 3 Mohmmed Zakariae Amghar’ın (E-23) kundaklama suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis,  10.10.2021 tarihinde saat 06.45 raddelerinde Gönyeli'de Nurettin Demir’in sahibi olup Yasin Sarhan ve Mohmmed Zakariae Amghar’ın kiracı olarak ikamet ettikleri ikametgahın yatak odası henüz tespit edilemeyen yanıcı bir madde ile kasten ve kanunsuz olarak yakıldığını söyledi. Polis, yangının çıktığı esnada ikametgahda bulunan Yasin Sarhan, Mohmmed Zakariae Amghar ve İlham Kharbouchı'nin söz konusu kundaklama ile ilgili olarak bağlantıları olduğuna inanıldığını belirtti. Polis,  aynı gün Zanlı 1, Zanlı 2 ve Zanlı 3’ün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayrıca aynı gün Zanlı 1, Zanlı 2 ve Zanlı 3 ile ilgili olarak yapılan muhaceret kontrolünde her 3 zanlının da KKTC'ye öğrenci vizesi ile giriş yaptığı ve KKTC'deki güncel ikamet statülerinin yasal olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların aleyhindeki tahkikat yeni başladığından alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhinde 3 gün poliste tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 11.10.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
İlham KharbouchıMohmmed Zakariae AmgharYasin Sarhan
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