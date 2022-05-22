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Gönyeli'de inşaat alanında hırsızlık

22 Mayıs 2022 Pazar 14:48
Gönyeli'de inşaat alanında hırsızlık

21.05.2022 tarihinde, Gönyeli ‘de Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinden Ali KOFALI’ya 15 adet kalıp malzemesi (plaka demir teleskopları) çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.S.Ö.(E-37) ve S.G.(E-26) tutuklanmıştır. Bahse konu şahısların yapılan sorgulamalarında çaldıkları inşaat malzemelerini Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine 630 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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