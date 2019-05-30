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Gömülü 4 gün tutuklu kalacak

Gömülü 4 gün tutuklu kalacak

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
Gömülü 4 gün tutuklu kalacak

Gömülü 4 gün tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, tartıştığı Onur Emre Diker’i tasarrufunda bulunan bıçak ile dizinden yaralayan ve tasarrufunda yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu da bulunan zanlı  28 yaşındaki Ahmet Gömülü bugün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Nezaket Küpe, zanlının 26.05.2019 tarihinde 01.50’de ikametgahı içerisinde Onur Emre Diker’i parasını aldığı gerekçesiyle bıçağı sol dizine sokup, yaraladığını belirtti. Küpe, zanlının polise gelip, teslim olduğunu söyleyerek, sırt çantasında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Küpe, zanlının ikametgahının arandığını ancak konu bıçağın bulunmadığını söyledi. Müştekinin yarasının vahim zarar suçu kapsamına girdiğini belirten Küpe, suçun Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğuna vurgu yaptı. Küpe, suç aletinin arandığına ve kamera kayıtlarının inceleneceğine değinip, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
BıçaklamaOnur Emre DİKERAhmet Gömülü
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