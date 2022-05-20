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Gökkuşağı Operasyonu soruşturmasında bir kişi tespit edildi

Girne’de Gökkuşağı Operasyonu’nda 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, 137 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, tutuklanan Nijerya uyruklu Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 22:24
Gökkuşağı Operasyonu soruşturmasında bir kişi tespit edildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Gökkuşağı Operasyonu’nda 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, 137 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, tutuklanan Nijerya uyruklu Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, aldıkları ihbar üzerine 9 Mayıs saat 17.30 sıralarında Girne’de Gökkuşağı Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis, operasyon kapsamında Girne’de ikamet eden Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie’nin evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramada satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, toplam 137 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas terazi ele geçirildiğini belirtti. Polis memuru, evlerde yapılan aramada ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 24,765 TL, 130 sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını, soruşturma başlattıklarını ifade eden polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlıların telefonlarının şifresini vermediğini, detaylı inceleme için DATA Şubesi’ne gönderileceğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, suçla bağlantılı bir kişi daha tespit edildiğini, ele geçirilen maddelerin kaynağının araştırılacağını ifade etti.

Zanlılarla bağlantısı olan şahsın arandığını belirten polis, 5 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

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