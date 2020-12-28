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Gökhan Naim'i öldürenlerin kararı 30 Aralık'ta

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüp, tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması olayında cinayet sanıkları olan Azmad Ali, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan’la ilgili karar açıklandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:59
Gökhan Naim'i öldürenlerin kararı 30 Aralık'ta
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüp, tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması olayında cinayet sanıkları olan Azmad Ali, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan’la ilgili karar açıklandı. Azmad Ali, Bilal Ahmed, Adam öldürme, Silahlı soygun suçlarını kabul eden ancak taammüden adam öldürme suçunu kabul etmemiş, Faiz Ul Hassan hiçbir suçlamayı kabul etmemişti. Sanıklar, Taammüden adam öldürme suçundan beraat ederken, Adam öldürme, Silahlı soygun, Kanunsuz tabanca taşıma, kullanma, tasarruf, Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma, tasarruf ve meskun mahalde ateş açma suçlarından mahkum oldu. Karar okunurken, Faiz Ul Hassan fenalık geçirdi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen bugünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanıkların Gökhan Naim’e ilk olarak tasarruflarındaki tabanca yerine, keserle saldırmalarını dikkate alarak, cinayetin planlı olarak işlenmediğine karar verdiklerini açıkladı. Gazi her üç sanığı da Taammüden adam öldürme suçundan beraat ettirirken, Adam öldürme, Silahlı soygun, Kanunsuz tabanca taşıma, kullanma, tasarruf, Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma, tasarruf ve meskun mahalde ateş açma suçlarından mahkum ettiklerini belirtti. Sanıkların avukatları Selin Reis, Cemal Gündüz ve Hasan Yücelen, hafifletici unsurları mahkemeye aktardı ve müvekkillerinin pişman olduklarını beyan etti.

Gazi, davanın ceza kararını 30 Aralık’ta açıklayacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 28.12.2020 17:50
Anahtar Kelimeler:
Gesfi Döviz BürosuGökhan NaimAzmad AliBilal AhmedFaiz Ul Hassan
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