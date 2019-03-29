banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
orta şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92969
ALTIN
234.434
DOLAR
5.6345
STERLİN
7.3742
EURO
6.3285
Gazimağusa'da yapılan aramada uyuşturucu çıktı
CEKETİN İÇ CEBİNDE UYUŞTURUCU
Su birikintilerine dikkat
SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Sürücüler dikkat!!!
Sürücüler dikkat
banner306
Flaş Haber
Sürücüler dikkat!!!
Kapat

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan kişi Girne Belediyesi çalışanı

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan kişi Girne Belediyesi çalışanı

29 Mart 2019 Cuma 11:47
Gökhan Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan kişi Girne Belediyesi çalışanı

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili tutuklanan kişi Girne Belediyesi çalışanı

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla tutukanan kişi Girne belediyesi çalışanı Zayid Masood 2017 yılında Girne’de yaşanan tecavüz ve kara para aklama suçlamasıyla tutulanmıştı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak Zayid Masood’u olay gecesi Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan geçmesini sağladığı gerekcesi ile tutuklanan zanlı Hüseyin Erseyis’in yanı sıra yeni belirlenen üç kişi de bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında tutuklanan zanlı Abubakar Fiaz ile birlikte zanlı Sajid Masood’un olay günü kullandığı ve Girne’de dağ yoluna attığı cep telefonunu birlikte aldıklarının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

İneci, zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın ise 27 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, hemen akabinde aranan Zahid Masood’un kullanımındaki İngiltere hattı ve birçok Rum telefon hattıyla görüşme yaptığının belirtti.

İneci, zanlı Rana Rahem Aslam Khan’ın ayrıca sahte Güney Afrika pasaportuyla giriş yaptığının belirlendiğini söyledi.

Feyyaz İneci, zanlı Hasan Civelek’in ise aranan Zahid Masood ile mali yönden ilişkileri olduğunun belirlendiğini ayrıca Zayid Masood’la olaydan önce görüştüklerini, olaydan sonra zanlının telefonunda Zayid Masood’a ait telefon numarası kayıtlarını sildiğini belirttiğini anlattı.

Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci zanlı Hüseyin Erseyis’in ise olay günü ve gecesi aranmakta olan Zayid Masood ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiğini ve mahkeme emri ile tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek Masood’u Güney Kıbrıs’a akıncılar bölgesinden geçirdiğini itiraf ettiğini anımsattı.

İneci, Erseyis’in 26 Mart’ta mahkemeye çıkarılıp, aleyhinde üç günlük tutuklu emri alındıktan bir gün sonra ikinci bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

İneci, zanlı Hüseyin Erseyis’in olay günü Zayid Masood’la birçok telefon görüşmesi olduğunu kaydetti. Cep telefonu dökümlerinin incelendiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten İneci, Sajid Masood, Rana Rahem Aslam Khan ve Hasan Civelek’in üç gün, Hüseyin Erseyis'in ise 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Rana Rahem Aslam Khan, “27’sinde geldim. Burada hiçkimseyi tanımıyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın selameti için zanlılar Sajid Masood, Rana Rahem Aslam Khan ve Hasan Civelek’in üç gün, Hüseyin Erseyis'in ise 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Şüpheli Kefil 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Şüpheli Kefil 8 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Son Güncelleme: 29.03.2019 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da yapılan aramada uyuşturucu çıktı
Gazimağusa'da yapılan aramada uyuşturucu çıktı
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Girne’de uyuşturucu
Girne’de uyuşturucu
Afrika Davası sürüyor
Afrika Davası sürüyor
Kaçak insan ve peruk operasyonu
Kaçak insan ve peruk operasyonu
İzinsiz ikamete 10 gün hapis cezası
İzinsiz ikamete 10 gün hapis cezası
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak
Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak
İki doktor hakkında soruşturma açıldı
İki doktor hakkında soruşturma açıldı
Calıştığı restoranı soydu
Calıştığı restoranı soydu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim