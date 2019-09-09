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Gökdere, 1 gün daha tutuklu kalacak

Gökdere, 1 gün daha tutuklu kalacak

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:08
Gökdere, 1 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de İş adamı Bulut Akacan’ın tutuklandığı büyük yasa dışı sanal bet operasyonuyla ilgili geçtiğimiz Cuma günü tutuklanan Hüseyin Yiğit Gökdere bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ışığında 29 Ağustos Perşembe günü, FEO Elegance sitesinde bulunan bir dairede mahkeme emri üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, operasyonda Dobrabet isimli site üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığının tespit edildiğini ifade etti. Suiçmez, operasyonda 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını kaydetti. Polis, ele geçirilen emarelerin incelendiğini, zanlının Dobrabet isimli sitede Alas koduyla faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlının Girne’de sahte plakalı lüks bir araba ile seyir halindeyken yakalandığını ifade etti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının Kalebet isimli sitenin sorumlusu olduğunun belirlendiğini söyledi. Zanlınınn kullanımındaki araçla ilgili araştırma başlatıldığını, ülkeye nasıl getirildiği ile ilgili gümrük dairesinden soruşturma yapıldığını kaydetti. Polis, meseleyle ilgili şu anda 8 kişinin tutuklu olduğunu, bu kişilerin yarın mahkemeye çıkarılacağını kaydederek, soruşturmanın birleştirilip zanlının diğer 8 kişi ile yarın mahkemeye çıkarılabilmesi için 1 gün süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin kullanımındaki aracı 24 bin sterline bir otogaleriden aldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yiğit GökdereSanalBetBulut Akacan
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