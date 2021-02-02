banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kurtuluş aşıdaysa eğer…
Tek kurtuluş aşıdaysa eğer…
Medyanın sorumluluğu şimdi daha büyük…
Medyanın sorumluluğu şimdi daha büyük…
Pandeminin altın anahtarları
Pandeminin altın anahtarları
Ne ekersen onu biçersin
Ne ekersen onu biçersin
banner376
Flaş Haber
Vakalar tırmanışta!!
Kapat

Godswell Eimionowane Eraga tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Godswell Eimionowane Eraga teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Şubat 2021 Salı 12:49
Godswell Eimionowane Eraga tutuklu yargılanacak
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kırcalılar zanlı Godswell Eımıonowane Eraga’nın “Sirkat ve KKTC'den İkamet izinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

banner341
Polis zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren B.G’ye ait bir Cafe içerisinde bulunan bar önündeki sandalye üzerinden markası meçhul siyah renk el çantası ve içerisindeki 7.500 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve kendisine ulaşılarak şubeye celp edildiğini söyledi.

Aynı gün zanlının muhaceretinde yaptığımız kontrolde 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis memuru Güral Kırcalılar mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının muhaceret durumunun da dikkate alınarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Godswell Eımıonowane Eraga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orçun Gülseren'e 8 gün daha tutukluluk
Orçun Gülseren'e 8 gün daha tutukluluk
Asım Taha Peşin'e 3 gün daha tutukluluk
Asım Taha Peşin'e 3 gün daha tutukluluk
15 kişi hakkında yasal işlem!
15 kişi hakkında yasal işlem!
Gemikonağı'nda hırsızlık
Gemikonağı'nda hırsızlık
Uyuşturucu madde zanlılarına 4 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde zanlılarına 4 gün ek tutukluluk
Taş ocağından hırsızlık zanlıları teminata bağlandı
Taş ocağından hırsızlık zanlıları teminata bağlandı
Güneyden kaçak giriş yaparken yakalan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
Güneyden kaçak giriş yaparken yakalan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kadına şiddet zanlısı tutuksuz yargılanacak!
Kadına şiddet zanlısı tutuksuz yargılanacak!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim