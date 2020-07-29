GKRY’ne geçmeye çalışan 2 mülteciye 8 gün ek tutukluluk

Kontrol altına alamadığımız kıyılarımıza GKRY’ne gitmek maksadıyla para karşılığı tekne ile getirilip bırakılan mültecilerin daha sonra GKRY bölgesine geçmek için sınır kapıları yakınlarına kadar rahatça gidebilmeleri halkımızın tedirginlik yaşamasına neden olmaya devam ediyor. Bu durumdan oldukça rahatsız olan vatandaşlarımız endişelerini dile getirerek yetkili organların ülke emniyeti için bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyor.

Bugün 29.7.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yine ayni konuda bir tutukluluk uzatma duruşması vardı. 25.7.20 tarihinde akşam saatlerinde Akyar sınır kapısı yakınlarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip GKRY’ne geçme teşebbüsünde bulunan Suriye uyruklu Abdulkerim Sueyden ve Seyed Elsayed polisimizin dikkati sonucu fark edilerek alıkonmuşlar ve soruşturma maksatları bakımından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülmüşlerdi.

Adli şubede yapılan soruşturmada, zanlıların 25.7.20 tarihinde onaylanmış liman olmayan bir yerden ve henüz tespiti yapılamayan bir kıyıdan tekne ile KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlenmesi üzerine tutuklanmışlardı. Tutuklanan zanlılar, 26.7.20 tarihinde çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ ye giriş yapmak ve suç işlemeye teşebbüs” suçlamasıyla bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 8’ er gün aha uzatıldı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Saydağ şahadetinde zanlıların ihraç edilmeleri ile ilgili yazışmalar yapıldığını, henüz bu konuda bir netice alınamadığına vurgu yaptıktan sonra tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine sekizer gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ihraç işlemlerinin devam etmekte olduğunu ve polisin süreye ihtiyacı olduğunu belirttikten sonra her iki zanlının sekizer gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)