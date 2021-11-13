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GKRY’den KKTC’ye gizlice 390 gr uyuşturucu madde geçiren iki Rum genci tutuklandı

13 Kasım 2021 Cumartesi 21:34
GKRY’den KKTC’ye gizlice 390 gr uyuşturucu madde geçiren iki Rum genci tutuklandı

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( 12-11-2021 MHA ……). Beyarmudu ’da sınır bölgesinde Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince düzenlenen pusu görevinde GKRY’ den gizlice KKTC bölgesine geçen ve Beyarmudu ilkokuluna giren GKRY vatandaşı Charalambos Pantelides ve (E-18) ve Eirinaios Georgiou (19) alıkonarak yapılan üst aramasında zanlı 1 C.P’ in sırt çantası içerisinde yeşil naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 390 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra her iki zanlı suçüstü hali gereği tutuklandı. Zanlılar bugün 12.11.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri ithal ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PÇ Hasan Selvili olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Alınan bir bilgi ışığında 11.11.21 tarihinde Beyarmudu köyünde sınıra yakın Beyarmudu ilkokulu yakınında pusu görevinde bulunduklarını belirten Selvili, saat 21.00 raddelerinde zanlıların GKRY’ den gelerek KKTC’ ye geçtikleri ve Beyarmudu ilkokulu içerisinde bulundukları esnada alıkonduklarını söyledi. Her iki zanlının yapılan üst aramasında zanlı 1’in sırt çantası içerisinde yeşil naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 390 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Selvili, her iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Zanlıların mesele ile ilgili birer gönüllü ifade verdiklerini, meselenin yeni olması nedeniyle henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığına dikkat çeken tanık polis, emare alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve alınması gereken ifadeler olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 13.11.2021 08:43
Anahtar Kelimeler:
Charalambos PantelidesEirinaios Georgiou
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