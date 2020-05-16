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GKRY’den çalınmış araç Vadili’de KKTC plakalı olarak bulundu 1 kişi tutuklandı

Alınan bilgi ışığında 15.5.20 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Vadili köyünde kaporta-boya yapan bir işyerinde polis tarafından yapılan aramada Cengiz Kösenli (E-27)’ nin tasarrufunda GKRY den çalınmış ve KKTC’ ye kanunsuz yollardan ithal edilmiş MazdaDemio marka JK 751 plaka nolu araç bulunarak emare alındı ve Cengiz Kösenli tutuklandı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:23
GKRY’den çalınmış araç Vadili’de KKTC plakalı olarak bulundu 1 kişi tutuklandı
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Alınan bilgi ışığında 15.5.20 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Vadili köyünde kaporta-boya yapan bir işyerinde polis tarafından yapılan aramada Cengiz Kösenli (E-27)’ nin tasarrufunda GKRY den çalınmış ve KKTC’ ye kanunsuz yollardan ithal edilmiş MazdaDemio marka JK 751 plaka nolu araç bulunarak emare alındı ve Cengiz Kösenli tutuklandı.

Zanlı C.K bugün 16.5.20 tarihinde gümrüksüz ve ithali yasaklanmış mal tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Bilal Yarıcıoğlu’ nu tanık olarak dinletti. Yarıcıoğlu yemin altında verdiği şahadetinde alınan bilgi ışığında 15.5.20 tarihinde Vadili köyünde kaporta-boyaişi yapan iş yerinde arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında iş yerinde bulunan JK 751 plaka nolu Mazda Demio marka araç ile ilgili yapılan soruşturmada JK 751 plakanın aracın orijinal plakası olmadığı ve başka bir aracın plakası olduğunun tespit edildiğini söyledi.

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Ayni gün sürdürülen soruşturma kapsamında Lefkoşa’ da bulunan bilgi işlem ofisi kanalıyla GKRY de bulunan bilgi işlem ofisiyle temasa geçildiğini, işyerinde bulunan aracın GKRY de MPT 356 plaka numarası altında Rum vatandaşı K.H adına kayıtlı olduğu ve 4.8.2017 tarihinde çalındığının tespit edildiğini belirten Yarıcıoğlu aracın emare alındığını ve aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü bir ifade verdiğine değinen Yarıcıoğlu, konu aracı 2019 Şubat ayı içerisinde şu anda merkezi cezaevinde bulunan iki kişiden satın aldığını ve peşinat olarak 2500 TL ödediğine dair itirafta bulunduğunu aktardı. Bir soru üzerine Yarıcıoğlu verdiği şahadette JK 751 plakalı aracın KKTC deki orijinal kaydına ulaşıldığını, motor ve şasi numaralarının uygunluk sağladığını, gerçek sahibinin de tespit edildiğini belirtti. Yarıcıoğlu Bir başka soru üzerine de,  MPT 356 plakalı aracın GKRY de 4.8.2017 tarihinde çalındığına dair güneyde kaydı bulunduğu yönünde bilginin mevcut olduğunu söyledi.

Hafta sonu nedeniyle dairelerden araştırma yapılamadığına, zanlının verdiği ifadeninteyit ve tekzibinin henüz yapılmadığı ve alınması gereken ifadelerin de mevcudiyetinedikkat çeken Yarıcıoğlu zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra yargıç Hazan Aksun zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 16.05.2020 23:28
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Kösenli
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