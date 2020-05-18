GKRY’den çalınmış araç ile ilgili zanlı tutuksuz yargılanacak

Alınan bilgi ışığında 15.5.20 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Vadili köyünde kaporta-boya işi yapan zanlı Cengiz Kösenli (E-27)’ nin iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda GKRY den çalınmış ve kanunsuz yollardan KKTC’ ye ithal edilmiş JK 751 nolu sahte plaka taşıyan Mazda Demio marka araç tespit edilerek emare alındı ve zanlı Cengiz Kösenli tutuklandı.

Zanlı C.K 16.5.20 tarihinde gümrüksüz ve ithali yasaklanmış mal tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Aleyhindeki tahkikata bundan sonraki zamanda etki etme imkanı bulunmayan zanlı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında, iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan Dörtyol polis karakolunda görevli polis memuru Bilal Yarıcıoğlu yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Yarıcıoğlu, 15.5.20 tarihinde Vadili köyünde kaporta-boya işi yapan zanlının iş yerinde arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında iş yerinde bulunan JK 751 plaka nolu Mazda Demio marka aracın üzerindeki plakanın Dikmen’ de sakin bir şahsa ait olduğu, emare alınan aracın ise GKRY de K.H isimli bir Rum vatandaşı adına MPT 356 plaka altında kayıtlı olduğunun ve 4.8.2017 tarihinde çalındığına dair Rum polisinin bilgisine getirildiğinin belirlendiğini söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiğine değinen Yarıcıoğlu, zanlının konu aracı 2019 Şubat ayı içerisinde şu anda merkezi ceza evinde bulunan iki kişiden 2500 TL peşinat vermek suretiyle satın aldığı yönünde beyanda bulunduğunu belirtti.

Zanlı yönündeki tahkikatı tamamladığını belirten Yarıcıoğlu zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 75000 TL lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)