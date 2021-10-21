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GKRY’den 400 Euro karşılığı kanunsuz yollardan aracında KKTC’ye adam getirdi

21 Ekim 2021 Perşembe 15:40
GKRY’den 400 Euro karşılığı kanunsuz yollardan aracında KKTC’ye adam getirdi

Kanunsuz yollardan GKRY’ geçen ve bir süre orda kalan A.T isimli şahsı aranmakta olan bir şahıs ile birlikte 400 Euro karşılığında Beyarmudu birinci derecede askeri yasak bölgeden kanunsuz yollardan aracının bagajında KKTC’ ye geçiren Osman Zort tutuklandı. Zanlı bugün 21.10.21 tarihinde insan kaçakçılığı suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar olgularla ilgili bilgi vermek maksadıyla polis memuru Cafer Erenköylü’ yü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 18.10.21 tarihinde, GKRY’ de bulunan A.T isimli bir şahsı yasal olmayan yollardan aranmakta olan bir şahıs ile birlikte 400 Euro karşılığında kullanımındaki aracın bagajında Beyarmudu birinci derece askeri yasak bölgeden KKTC bölgesine getirip Gazimağusa’ da bir otele bıraktığını söyledi.

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A.T isimli şahsın 19.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da tespit edilerek sorgulandığına değinen tanık polis, adı edilenin 18.10.21 tarihinde zanlı ve yanındaki aranmakta olan şahsın 400 Euro karşılığı Beyarmudu bölgesinde kanunsuz yollardan zanlı kullanımındaki aracın bagajında KKTC’ ye getirildiğini ve bir otele yerleştirildiği yönünde beyanda bulunduğunu belirtti.

Bahse konu otele ait güvenlik kamerasıından yapılan incelemede zanlının A.T isimli şahsı otele bıraktığının tespit edildiğine dikkat çeken tanık polis, 20.10.21 tarihinde zanlının Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını, alınması gereken ifadeler yanında aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kamera görüntülerindeki incelemenin devam etmekte olduğuna vurgu yapan tanık polis tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Osman Zort
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