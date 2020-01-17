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GKRY vatandaşını dövüp gasp eden 3 kişiye 6 gün ek tutukluluk

GKRY vatandaşını dövüp gasp eden 3 kişiye 6 gün ek tutukluluk

17 Ocak 2020 Cuma 19:03
GKRY vatandaşını dövüp gasp eden 3 kişiye 6 gün ek tutukluluk

14.1.20 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Pile – Beyarmudu köyleri arasında İngiliz üsler bölgesinde araba satın almak için önceden anlaştıkları ve bahse konu yere gelmesini sağladıkları GKRY vatandaşı AleksandrosGeorgiou’ yu yüzünden ve vücudunun muhtelif yerlerinden darp etmek, biber gazı kullanmak ve bıçak sallayarak korkutmak suretiyle kardeşine ait arabayı gasp ederek yasal olmayan yollardan KKTC’ ye geçiren Vadili sakinleri Cemal Kanioğlu ve Yasin Suygün ile İnönü sakini Harun Özer şikâyet üzerine 15.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanırken bahse konu araca da emare olarak el konulmuştu.

15.1.20 tarihinden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 17.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 6 şar gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak Dörtyol polis karakolunda görevli polis çavuşu Ali Bulut’ u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

PÇBulut yemin altında verdiği şahadetinde olgular ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı.  Bulut şahadetinde zanlıların internet üzerinden araba satın almak maksadıyla önceden anlaştıkları GKRY vatandaşı AleksandrosGeorgiou’ yu 14.1.20 tarihinde buluşma yerine gelmesini sağladıklarını belirtti.  Zanlıların olay mahalline gelen GKRY vatandaşı AleksandrosGeorgiou’’ nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine el ve ayakları ile vurmak suretiyle onu ciddi şekilde darp edip bıçak sallamak suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını belirten Bulut, şikâyetçinin kardeşine ait 30000 Euro değerinde sarı renk Mitsubishi Lancer EVO 9 model KYD 466 plakalı yarış arabasını gasp edip yasal olmayan yollardan KKTC ye getirdiklerini aktardı.

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Olayın 15.1.19 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu araç ayni gün Kurudere köyünde Paşakent sitesinde bulunarak emare olarak alındığına değinen PÇ Bulut, zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı 1 ve zanlı 2’ nin gönüllü ifade verdiğine değinen Bulut zanlı 3’ ün suçlamaları kabul etmediğini belirttikten sonra askeri yasak bölgeyi ihlal etmelerinden dolayı zanlılar aleyhineayrı dosya tanzim edildiğini söyledi.

Zanlıların tutuklu bulundukları süre içerisinde tanıtma merasimi yapıldığı ve müştekinin zanlıları tanıyıp teşhis ettiğine değinen PÇ Bulut, şikâyetçinin kendisine bıçak sallayanın zanlı 2 olduğu konusunda bulgu yaptıktan sonra yazılı bir ifade verdiğini belirterek aracın kayıp olan kontak anahtarı ile olay esnasında kullanılan bıçağın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Cep telefonları ile ilgili GSM operatörüne yazı yazılarak döküm talep edildiğini söyleyen tahkikat memuru Bulut, kamera kayıtları incelemelerinin devam etmekte olduğunu belirtti. Araç üzerinde ve içerisinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi araştırması ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildiğine değinen Bulut, müştekiye ait kimlik kartı ve cep telefonu ile olay esnasında kullanılan biber gazının henüz bulunamadığını belirterek tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 6 şar gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli savcı Çiğdem Güzeler zanlıların 6 şar gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cemal KanioğluYasin SuygünHarun Özer
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