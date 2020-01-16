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GKRY vatandaşını dövüp arabasını gasp eden 3 kişi tutuklandı

GKRY vatandaşını dövüp arabasını gasp eden 3 kişi tutuklandı

16 Ocak 2020 Perşembe 18:52
GKRY vatandaşını dövüp arabasını gasp eden 3 kişi tutuklandı

14.1.20 tarihinde saat 18.30 raddelerinde  Pile – Beyarmudu köyleri arasında İngiliz üsler bölgesinde araba satın almak için önceden anlaştıkları ve bahse konu yere gelmesini sağladıkları GKRY vatandaşı AleksandrosGeorgiou’ yu yüzünden ve vücudunun muhtelif yerlerinden darp etmek ve bıçak sallayarak korkutmak suretiyle kardeşine ait arabayı gasp ederek KKTC’ ye geçiren Vadili sakinleri Cemal Kanioğlu ve Yasin Suygün ile İnönü sakini Harun Özer şikayet üzerine 15.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanırken bahse konu araca da emare olarak el konuldu.

Zanlılar bugün 16.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, Dörtyol polis karakolunda görevli polis çavuşu Ali Bulut’ u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

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Polis Çavuşu Bulut yemin altında verdiği şahadetinde olgular ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı.  Bulut şahadetinde zanlıların internet üzerinden araba satın almak maksadıyla önceden anlaştıkları GKRY vatandaşı AleksandrosGeorgiou’ yu 14.1.20 tarihinde buluşma yerine gelmesini sağladıklarını belirtti.  Zanlıların olay mahalline gelen GKRY vatandaşı A.G’ nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine el ve ayakları ile vurmak suretiyle onu ciddi şekilde darp edip bıçak sallamak suretiyle şiddet tehdidinde bulunduklarını belirten Bulut, şikâyetçinin kardeşine ait 30000 Euro değerinde sarı renk Mitsubishi Lancer EVO 9 model KYD 466 plakalı yarış arabasını gasp edip KKTC ye getirdiklerini aktardı.

Olayın 15.1.19 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu araç ayni gün Kurudere köyünde Paşakent sitesinde bulunarak emare olarak alındığına değinen PÇ Bulut, zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı 1 ve zanlı 2’ nin gönüllü ifade verdiğine değinen Bulut zanlı 3’ ün suçlamaları kabul etmediğini belirttikten sonra askeri yasak bölgeyi ihlal etmelerinden dolayı zanlılar aleyhineayrı dosya tanzim edildiğini söyledi. Meselenin yeni olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında incelenecek kamera görüntüleri bulunduğuna değinen tahkikat memuru Bulut zanlıların birer gün tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Savunma avukatının sormuş olduğu sorulara karşılık tahkikat memuru Bulut verdiği cevapta henüz tanıtma merasimi yapılmamış olmasına rağmen zanlı1’ in vermiş olduğu gönüllü ifadenin zanlı 3’ ü doğrudan bağlar nitelikte olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem güzeler zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cemal KanioğluYasin SuygünHarun ÖzerAraba Gasp
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