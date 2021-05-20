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Gizli ittifak zanlıları karantinada! 1 tanesi firar etti!

Akıncılar’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmed Badshah, Chukwa Joseph Okaforeai, Chinonso Samuel Obiora, Progress Oghenere Itadjerhee ve Godsme Üchenna aralarında zanlı Ahmed Badshah’ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine zanlılar karantinaya alındı. Ancak karantinaya alınan zanlı Ahmed Badshah karantina olduğu sırada yurttan firar etti. Mahkeme zanlıların gıyabında gerçekleşti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 15:02
Gizli ittifak zanlıları karantinada! 1 tanesi firar etti!
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Kamalı Haber

Mahkemede yemini şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü, olguları aktardı.

Polis, zanlı 1 Ahmed Badshah, Zanlı 2 Chukwa Joseph Okaforeai, Zanlı 3 Chinonso Samuel Obıora, zanlı 4 Progress Oghenere Itadjerhee ve Zanlı 5 Godsme Üchenna Etiti’nin Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak Kurmak suçuna methaldar olduklarını belirtti.

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Polis, tutuklanan zanlılardan Ahmed Badshah’ın PCR testinin pozitif çıktığını ve diğer 4 zanlının da temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alındıklarını anlattı.

Polis, zanlı Ahmed Badshah’ın 13.05.2021 tarihinde karantinada bulunduğu yurttan firar ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, 19 Mayıs 2021 tarihinde, saat 20.30'da, Demirhan Polis Karakolu tarafından alınan bir bilgi, üzerine, Akıncılar’da köy girişinde Akıncılar köyüne doğru seyir halinde olan zanlı 1 Ahmed Badshah’ın yönetimindeki DN 611 plakalı Nıssan Sunny marka salon aracın durdurularak yapılan kontrolde, araç içerisinde valizleri ile birlikte bulunan Zanlı 2 Chukwa Joseph Okaforeai, Zanlı 3 Chinonso Samuel Obıora, zanlı 4 Progress Oghenere Itadjerhee ve Zanlı 5 Godsme Üchenna Etiti’nin gayrı yasal yollardan geçmek üzere toplanarak Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak Kurmak suçundan suçüstü tespit edildiklerini belirtti.

Polis, zanlı 1’in aramalarının sürdüğünü ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, 4 zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, 4 zanlının da 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AKICILAR GİZLİ İTTİFAKGÜNEY KIBRISA KAÇAK GİRİŞ
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