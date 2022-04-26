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Girne’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Yener Baba, Seyhan Hurma, Mehmet Atakan Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

26 Nisan 2022 Salı 23:41
Girne’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan Yener Baba, Seyhan Hurma, Mehmet Atakan Alır bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli Mert Gültuna, olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, bir süre önce Alsancak Çıkarma Plajı civarında para bırakıldığına, paranın bazı şahıslar tarafından oradan alınıp yerine uyuşturucu bırakıldığına, orada uyuşturucu alışverişi yapıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine 4 Nisan’da Fason operasyonu başlattıklarını, pusuya yattıklarını, Seyhan Hurma isimli zanlının olay yerine araçla gelerek, bin 200 euro para bıraktığını söyledi. Polis, Mehmet Atakan Alır isimli zanlının ise daha sonra motosikletle olay yerine geldiğini, parayı aldığını söyledi. Polis, Seyhan Hurma’nın Girne’de tespit edilerek gözaltına alındığını, üzerinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Polis, Yener Baba’nın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada 32 gram hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA, 11 gram ağırlığında kokain, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 520 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlı Mehmet Atakan Alır’ın da Lefkoşa’da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada bir gram kokain, kullanımlarındaki araçta bir adet uyuşturuculu sarma sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Mert Gültuna yapılan soruşturma sonucu Yener Baba’nın güneyde yaşayan bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu temin edip, satışını yaptığını açıkladı. Polis, Baba’nın güneydeki şahsa borcu olduğunu, 7 ay boyunca ona para gönderdiğini söyledi. Polis, 38 bin euroyu teslim almaya gelen güneyde sakin Yosko Mitev’in de yakalandığını belirtti.

Polis, Yosko Mitev’in mali polis tarafından önceki gün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, teminat emri gereği cezaevine gönderildiğini söyledi.

Mert Gültuna zanlı Seyhan Hurma’nın uyuşturucu alma ve tasarrufu, aynı zamanda ikamet izinsiz kalma, Yener Baba’nın uyuşturucu madde tasarrufu ve verme, Mehmet Atakan Alır’ın da uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından dolayı dava okunduğunu söyledi. Polis, Seyhan Hurma ile Mehmet Atakan Alır’ın davalarını kabul, Yener Baba’nın ise reddettiğini belirterek, işlenen suçunda güneyle bağlantılı ağır bir suç olduğunu ifade ederek, 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Yargıç Hazan Aksun zanlıları 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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