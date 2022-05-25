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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan Mert Eker bugün mahkemeye çıkarıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:05
Girne’de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet özel haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla tutuklanan Mert Eker bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gültüna  zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis memuru, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Mert Gültüna, 23.05.2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Şht Hasan Halil Sokak üzerinde, zanlının tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Mert Gültüna, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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