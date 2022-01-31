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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün akşam Girne’de operasyon gerçekleştirdi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 18:37
Girne’de uyuşturucu operasyonu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün akşam Girne’de operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 29 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, Hüseyin Kaya ile Durdu Can Salman gözaltına alındı. İki zanlı hakkında mahkeme emriyle 3 gün tutukluluk emri alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, 30 Ocak 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Hüseyin Kaya’nın üzerinde yapılan aramada 7 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Çavuş, akabinde zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, , içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik pet şişe bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis,  tutuklanan zanlının ifadesi üzerine mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Durdu Can Salman’ın da tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Polis memuru, Salman’ın evinde yapılan aramada 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis,  soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarında DATA incelemesi yapılacağını ifade ederek, ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme haklarında kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KayaDurdu Can Salman
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