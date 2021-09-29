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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne Narkotik Şubesi ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi, 5 kişiyi tutuklandı. Şahin operasyonunda tutuklanan Murat Yıldırım, Çağrı Güneş, Devrim Can Güneş, Jazmin Florance Irven ve erkek kardeşi Dominic Irven bugün mahkemeye çıkarıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 17:45
Girne’de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Narkotik Şubesi ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi, 5 kişiyi tutuklandı. Şahin operasyonunda tutuklanan Murat Yıldırım, Çağrı Güneş, Devrim Can Güneş, Jazmin Florance Irven ve erkek kardeşi Dominic Irven bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Mahkemede olguları aktaran Polis memuru Mert Gültuna, 28.09.2021 tarihinde Lefkoşa-Girne anayolunda saat 16.15 raddelerinde Narkotik Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şahin operasyonunda; GL 717 plakalı sürücüsü Murat Yıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Çağrı Güneş ve Devrim Can Güneş'in durdurulduğunu söyledi. Gültuna, araçta yapılan kontrolde, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 300 gram ağırlığında kokain 100 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde, yaklaşık bir kilogramağırlığında Sentetik Cannobionid türü uyuşturucu madde, yine konu araç içerisinde Çağrı Güneş’e ait el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde hintkeneviri türü kalıntısı olduğuna plastik öğütücü bulduklarını söyledi.

Polis, tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, Murat Yıldırım’ın Lapta'daki ikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak alındığını ifade etti. Yine mesele ile emare olarak ilgili olarak Murat Yıldırım’ın kız arkadaşı Jazmin Florance Irven ve erkek kardeşi Dominic Irven' in ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, diğer üç zanlıyla birlikte 2 zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mert Gültuna, meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderileceğini, ayrıca zanlıların telefon görüşmelerinin inceleneceğini belirterek, 2 gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucu
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