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Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda bir aracın tekerlek arkasına gizlenmiş uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Chizi Armstrong Ejiogwu ve Audrey Tarisai Ringa Dumbura bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:37
Girne’de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de gerçekleştirilen operasyonda bir aracın tekerlek arkasına gizlenmiş uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Chizi Armstrong Ejiogwu ve Audrey Tarisai Ringa Dumbura bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.20 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de Kurtuluş Caddesi Perla Sitesi’nden çıkış yapmaya çalışan SE 858 plakalı araç alıkonularak, araç sürücüsü Chizi Armstrong Ejiogwu ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Audrey Tarisai Ringa Dumbura’nın huzurunda yapılan aramada sağ arka tekerlek davlumbazı içerisine gizlenmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, akabinde saat 10:10 – 11:10 saatleri arasında Zanlı Chizi Armstrong Ejiogwu’nun  Girne’deki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; ikametgâhında yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, beş adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü bulunarak emare alındığını hatırlattı. Polis mesele ile ilgili olarak laboratuvara gönderilen emarelerle ilgili raporun henüz çıkmadığı, soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, 6 gün ek süre istendi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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