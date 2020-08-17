Girne’de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ikametgahında yapılan aramada bir adet Hint keneviri bitkisi bulunan zanlı Ferdi İyigün tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme İyigün’ün soruşturma sürecinde 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

SAKSIYA EKMİŞ

16 Ağustos tarihi saat 11.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Alsancak’ta zanlı Ferdi İyigün’ün evine yapılan operasyonda saksı içerisine ekili 70 santimetre uzunluğunda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Polis memuru Mustafa Zor zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirterek, mahkemeden zanlının 2 gün tutukluluğunu talep etti.