Girne’de soyulan kuyumcu açıklama yaptı Girne’deki bir kuyumcudan çalınan, dün Gazimağusa Limanı’nın kuzey kısmında gömülü olarak bulunan altın ve paralar kuyumcuya geri verildi. Kuyumcunun sahibi Hüseyin Aksay, “Polis Teşkilatımıza teşekkür ediyorum, fakat bu olayı gerçekleştiren zanlıların Ercan Havalimanı’ndan kaçmalarına tepki gösterdim polisin yapmış olduğu büyük çalışma neticesinde bilet parasını sterlin ödedikleri tespit edildi. Çalınanların büyük kısmı polisimiz tarafından bulundu. Paramızın ise 15000 pound idi ama 10100 pound bulundu. Basına da yardımcı oldukları teşekkür ediyorum. Bizim yaşadığımız olay göz önüne alınırsa giriş çıkışların kimlikle durulması gerekmektedir. Pasaportla giriş çıkış olmasının başlatılması gerekiyor. Eskiden olduğu kimin üstünde ne kadar para var giriş çıkışta kontrol edilmesi gerekiyor, cinayet işleyen bir gün sonra kimlikle buraya giriyor, parası olmayan hırsızlık yapsın, alınacak tedbirler ve önlemlerle bunun önüne geçersin Buradan Başbakanımıza,Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza bugünden itibaren otursunlar karar alsınlar bu olaylarla ilgili tedbirler alsınlar başkalarının başına gelmesin”dedi. (MHA)