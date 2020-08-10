Girne’de kadına şiddet

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de tartıştığı kız arkadaşının evine balkondan girip, kız arkadaşını darp ederek burnunu kıran Ferit Kara şikâyet üzerine tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan, zanlı Ferit Kara’nın 09 Ağustos 2020 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Girne’de daha önceden tartıştığı kız arkadaşı Ş.K’nin kendisini eve almadığı gerekçesiyle konu ikametgâha balkondan içeriye girerek Ş.K’yi ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

DARPTAN SABIKASI VAR

Aslan, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, Ş.K.nin ise Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülerek darp raporu alındığını belirtti.

Polis, şikâyetin devam ettiğini, zanlının geçmişte darp suçundan sabıkası olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının KKTC-TC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

TEMİNATA BAĞLANDI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.