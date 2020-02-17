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Girne’de Hırsızlık Suçundan Yargılanan 3 Zanlı, Yeniden Mahkemeye Çıkarıldı

Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgâhtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Mohanned Mansur, Saeid Allateef ve İlias El Mendri; yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne’de Hırsızlık Suçundan Yargılanan 3 Zanlı, Yeniden Mahkemeye Çıkarıldı

Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgâhtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Mohanned Mansur, Saeid Allateef ve İlias El Mendri; yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:19
Girne’de Hırsızlık Suçundan Yargılanan 3 Zanlı, Yeniden Mahkemeye Çıkarıldı
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen geceleyin ev açma, ikametgâhtan hırsızlık ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Mohanned Mansur, Saeid Allateef ve İlias El Mendri; yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olay ile ilgili bilgi veren polis memuru Hüseyin Soyel, zanlılar Mohanned Mansur, Saeid Allateef ve İlias El Mendri’nin 13 Şubat 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Girne’de, Ester Arıca’ya ait dairenin balkon kapısını açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden bir adet gitar ve kot ceket çalınması olayını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zanlılardan Birisi Öğrenci

Soyel, zanlılardan Mohanned Mansur’ın gözcülük yaptığını, diğer iki zanlının hırsızlık suçunu işlediğini, evden çıktıkları esnada bir vatandaşın onları görmesi üzerine çaldıklarını balkonda bırakıp kaçtıklarını söyledi.

Soyel, dışarıda gözcülük yapan Mohanned Mansur’un suçüstü tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini ifade ederek, 2 gündür tutuklu bulunan zanlılardan Mohanned Mansurun öğrenci olduğunu, İlias El Mendri’nin ise Ocak ayı sonundan beridir ikamet izinsiz olduğunu, zanlı Saeid Allateefin ise turist olduğunu belirtti.

Polis, turist ve kaçak olarak ülkede bulunan zanlıların üniversiteye kayıt yaptırmak için girişimde bulunduklarını söyleyerek, ikisi Lübnan, birisi Fas uyruklu 3 zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, ülkede kaçak kalan zanlı ile turist olarak bulunan zanlının her ne kadar üniversiteye kayıt yaptırmak için girişimde bulunsa da, işlemleri tamamlamadıklarını ifade etti. Dündar, bu nedenle 2 zanlıyı diğer zanlından ayırarak teminata bağladı. Dündar, Saeid Allateef ve İlias El Mendri’nin 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Dündar, Mohanned Mansur’un ise 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi yatırmasına ve şartları yerine getiremezse 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GirneHırsızlıkMahkemeKarar
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